Festnetz-Internet: Behörde will Pflichten für Telekom in vier Städten aufheben

Früher war die Telekom als Bundespost Monopolist. Damit die Konkurrenz eine Chance hat, bekam die Telekom staatliche Pflichten auferlegt. Einen Teil davon könnte sie bald loswerden. Es wäre ein Novum.
Bonn - Bei den staatlichen Eingriffen in den Markt mit Festnetz-Internet bahnt sich ein Paradigmenwechsel an. Bislang gilt die Deutsche Telekom bundesweit als marktbeherrschend und muss die Wettbewerber deswegen auf ihr Netz lassen - und zwar zu staatlich festgelegten Mietpreisen. Dadurch sollte der Wettbewerb gewährleistet und verhindert werden, dass der ehemalige Monopolist die Konkurrenz klein hält und das Angebot für Verbraucher schlecht ist.