Festnahmen nach Einbruch in Freiberg: Stahlen Leiharbeiter kurz vor ihrer Abreise?

1 Die Tatverdächtigen sollen in eine Scheune eingebrochen sein. Foto: dpa/Silas Stein

Drei Männer müssen sich wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls verantworten und sitzen seit Sonntag in Untersuchungshaft. Sie sollen sich in einer Scheune in Freiberg am Neckar bedient haben.











Drei Männer im Alter von 19, 39 und 55 Jahren befinden sich seit Sonntagnachmittag, 13. Oktober, in Untersuchungshaft, da sie im Verdacht stehen, in den Tagen zuvor in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) in ein landwirtschaftliches Gebäude eingebrochen zu sein. Das teilen am Donnerstag die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.