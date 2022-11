Festnahmen in Rom

Ein schneller Schnappschuss mit Gladiatoren am Kolosseum? Ja wenn man schon mal in Rom ist, warum nicht? Doch in der italienischen Hauptstadt verlangten drei Männer dafür bis zu 500 Euro.















Mit diesen Gladiatoren war nicht gut Kirschen essen. In Rom haben sich drei Männer als Soldaten verkleidet und mit Touristen beim Kolosseum Fotos aufgenommen. Klingt im ersten Moment harmlos. Doch nach dem Schnappschuss verlangten sie Wucherpreise. Nun hat die Polizei das Trio wegen des Verdachts auf Erpressung festgenommen.

Die Männer wollten nach einer Mitteilung der Polizei am Samstag bis zu 500 Euro für ihre kurzen Dienste. Das taten sie freilich erst nach dem Bild kund. Mitunter bedrohten sie die Leute an der antiken Kampfarena, um das Geld zu bekommen. Die Staatsanwaltschaft ließ zwei von ihnen unter Hausarrest stellen, einer kam ins Gefängnis.

Mit Gewalt gedroht

Mehrere ausländische Touristen hätten zwischen August und September dieses Jahres Anzeige erstattet, teilte die Polizei mit. Ein Ire habe nach dem Foto behauptet, kein Geld zu haben. Danach hätten ihn die Männer gezwungen, an einem Automaten Geld abzuheben. Als er mit 200 Euro wieder kam, sollen sie ihn aus Unzufriedenheit erneut losgeschickt haben, um weitere 50 Euro zu holen.

Ein italienischer Tourist sollte laut Polizei nach dem Foto 40 Euro dafür bezahlen. Als er sich weigerte, kreisten ihn die Verdächtigen ein und drohten ihm Gewalt an, so dass sie am Ende 150 Euro von ihm erpressen konnten.