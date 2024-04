1 Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette zu einem Hubschrauber geführt. Ende Februar wurde sie nach einem Hinweis festgenommen (Archivfoto). Foto: dpa/Uli Deck

Der Hinweis, der Ende Februar zur Festnahme der mutmaßlichen RAF-Terroristin geführt hatte, könnte finanziell belohnt werden. Der Tipp kam von einer sogenannten Vertrauensperson der Polizei.











Der Hinweis, der Ende Februar zur Festnahme der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette geführt hatte, könnte finanziell belohnt werden. Die Staatsanwaltschaft Verden bestätigte nach Angaben der „Welt am Sonntag“, dass die Behörden in dem Fall mit einer sogenannten Vertrauensperson (VP), also einem polizeilichen Informanten oder einer Informantin, zusammengearbeitet hatten. Nun werde die Auszahlung einer für Klettes Festnahme ausgelobten Belohnung geprüft.