1 Die Polizei hat einen jugendlichen Tatverdächtigen verhaftet. Foto: dpa/Boris Roessler

Ein Jugendlicher wird verdächtigt, in Fellbach eine Tankstelle überfallen zu haben. Und das soll nicht seine einzige Straftat gewesen sein.











Ein Überfall auf eine Tankstelle in Fellbach ist möglicherweise aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilte, stehe ein 15-jähriger Jugendlicher im dringenden Verdacht, am Freitag, 29. März, in dem Tankstellenshop an der Schorndorfer Straße eine Angestellte mit einem Messer bedroht und letztlich E-Shishas im Wert von rund 150 Euro erbeutet zu haben. Der Überfall war am Morgen gegen 7.40 Uhr passiert.