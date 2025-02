Foto: Jeffrey Mayer/face to face

"Ugly Betty"-Star Eric Mabius (53) wurde vergangene Woche im US-Bundesstaat Florida wegen mutmaßlicher Körperverletzung in Polizeigewahrsam genommen. Jetzt plädiert der Schauspieler auf "nicht schuldig". Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, aus denen "People" zitiert.

Laut dem Verhaftungsbericht, der dem US-Magazin ebenfalls vorliegt, war Mabius bei seiner Verhaftung am 20. Februar gegen 2:00 Uhr Ortszeit in einer Bar "extrem betrunken und versuchte, jeden anzuschreien". Ihm wird unter anderem vorgeworfen, zwei Frauen zu Boden geworfen zu haben.

Er soll eine der Frauen an den Haaren gepackt und eine Handvoll ausgerissen haben. Als die Polizei eintraf, soll sich Mabius den Anweisungen widersetzt haben. Die Einsatzkräfte nahmen sie sowie eine Frau wegen Körperverletzung und gewaltlosen Widerstands gegen die Staatsgewalt fest.

Das Klatschportal "TMZ" veröffentlichte ein Polizeifoto von Eric Mabius, auf dem der Schauspieler mit einem blauen Auge zu sehen ist.

Kein Kontakt zu mutmaßlichem Opfer erlaubt, dafür auf Kaution frei

Noch am selben Tag unterzeichnete der Schauspieler laut "People" eine Kontaktverbotsverfügung für Amelia Bell, das mutmaßliche Opfer. Diese sei eine Voraussetzung dafür gewesen, dass er gegen Kaution aus dem Polizeigewahrsam entlassen wird, während er auf seinen Prozess wartet.

Mabius darf demnach keinen "mündlichen oder schriftlichen Kontakt in irgendeiner Form" zu der Frau aufnehmen und muss sich mehr als 150 Meter von ihrem Wohnsitz, Fahrzeug und Arbeitsplatz entfernt aufhalten.

Eric Mabius startete seine Schauspielkarriere Mitte der 1990er-Jahre. Er spielte in Serien wie "Chicago Hope" oder "The L Word". Der große Durchbruch kam dann ab 2006 mit "Ugly Betty". In der Telenovela verkörperte Mabius den Chefredakteur des Modemagazins, bei dem die von "Barbie"-Star America Ferrera (40) gespielte Titelheldin arbeitet.

Im Kino war Eric Mabius unter anderem in "Eiskalte Engel" (1998) und "Resident Evil" (2002) zu sehen. Der Schauspieler mit österreichisch-polnischen Wurzeln ist seit 2006 mit der Innenarchitektin Ivy Sherman verheiratet, das Paar hat zwei Söhne.