Festnahme in Weil am Rhein: Verurteilter Geldwäscher nach jahrelanger Flucht in Haft

1 Die Polizei nahm den Mann fest, als er in einem Bus einreisen wollte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Mindestens sechs Jahre lang entzieht sich ein verurteilter Straftäter den deutschen Behörden. Doch dann will er in einem Bus einreisen. Was an der Schweizer Grenze geschah.











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Nach mindestens sechs Jahren auf der Flucht hat die Bundespolizei einen per nationalem Haftbefehl gesuchten Mann in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) festgenommen. Der 49-Jährige hatte am Samstag in einem Fernreisebus aus Italien gesessen, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Bus war auf der Autobahn am Grenzübergang kontrolliert worden.