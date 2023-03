1 Rund drei Monate nach dem Betrugsversuch nehmen Polizeibeamten den Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: /Phillip Weingand

Polizeibeamte haben am Donnerstag einen 26-Jährigen in Stuttgart-Zuffenhausen festgenommen. Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart steht der Mann im Verdacht, im Dezember 2022 in einem Discountmarkt in Stuttgart-Mühlhausen mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt zu haben. Laut Polizeibericht betrat der 26-Jährige am 30. Dezember 2022 den Markt und wollte mit dem falschen Geldschein Feuerwerkskörper bezahlen. Als die Verkäuferin die Fälschung erkannte, flüchtete der Mann.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizeibeamten schließlich auf die Spur des Tatverdächtigen. Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes. Hierbei stellten sie Beweismittel sicher. Diese müssen allerdings noch ausgewertet werden. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann fest. Noch am Donnerstag führten sie den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vor, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.