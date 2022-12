1 In der Stuttgarter Klett-Passage am Hauptbahnhof hat die Polizei einen mutmaßlichen Sextäter festgenommen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Polizei hat am Montag in der Stuttgarter Arnulf-Klett-Passage einen Mann festgenommen. Er soll eine junge Frau gleich mehrfach sexuell belästigt und dabei durch die Passage verfolgt haben.















Der Blick der jungen Frau ist auf den Fahrkartenautomaten gerichtet. Als die 19-Jährige am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof ein Ticket lösen will, spürt sie plötzlich fremde Hände an einer Stelle, an der sie auf keinen Fall hingehören. Ein ihr unbekannter Mann steht hinter ihr und fasst ihr an den Po. Erschrocken läuft die Frau weg. Doch damit ist die schlimme Situation noch nicht ausgestanden. Denn offenbar verfolgt sie der Täter. Als die 19-Jährige kurz darauf vor einem Geschäft steht, greift er erneut zu.

Doch diesmal beobachtet ein Zeuge den Übergriff. Er begleitet daraufhin die Frau zur Polizei. Die Beamten schwärmen aus – und erwischen den Tatverdächtigen kurz darauf noch in der Klett-Passage. Der 31-Jährige ist bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten und wird festgenommen. Einen Haftbefehl erlässt allerdings niemand – der Mann sei „auf Weisung der Staatsanwaltschaft auf die Straße entlassen“ worden, teilt die Polizei mit.