1 Die Polizei kann den Mann festnehmen, den zwei Zeugen stellen konnten. Foto: Imago/Schmitt (Symbolbild)

Ein Sicherheitsmitarbeiter schlägt Alarm, als er eine kaputte Glastür entdeckt. Als die Polizei eintrifft wird deutlich: Es zieht sich eine Spur der Verwüstung durchs Rathausviertel.











Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen 33-jährigen Mann nach mehreren Einbruchsversuchen rund ums Rathaus festgenommen. Er soll versucht haben, Scheiben einzuschlagen. Der Mann schlug an der Rathauspassage, an der Stiftstraße und an der Dorotheenstraße zu, meldet die Polizei.