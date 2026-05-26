Festnahme in Stuttgart: Polizei schnappt mutmaßlichen Drogendealer in der Innenstadt

1 Ein Mann mit allerlei Drogen geht der Stuttgarter Polizei in der Innenstadt ins Netz (Symbolfoto). Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Ein Mann mit allerlei Drogen geht der Stuttgarter Polizei in der Innenstadt ins Netz. Bei einer Kontrolle und anschließender Wohnungsdurchsuchung werden die Beamten fündig.











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Im Stuttgarter Stadtgebiet haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Stuttgart gemeinsam mitteilten, hatten Einsatzkräfte den 25-Jährigen am Samstag in der Rathauspassage kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten demnach zehn Gramm Marihuana, eine Kokainplombe sowie rund 50 Ecstasy-Tabletten.