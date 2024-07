Festnahme in Stuttgart: Polizei fasst Räuber nach wenigen Stunden

1 Die Fahndung führt nach nur wenigen Stunden zum Erfolg in Bad Cannstatt. Foto: dpa/Lino Mirgeler (Symbolbild)

Ein Mann bedroht mehrere Personen mit einer Schreckschusspistole. Die Polizei fahndet erfolgreich nach ihm. Bei einer Tat kommt es zu einer tätlichen Auseinandersetzung.











Der Täter kehrt immer zum Tatort zurück – oder zumindest manchmal. Im vorliegenden Fall ist es so gewesen. Ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger konnte am Donnerstag gegen 19 Uhr festgenommen werden, als er wieder in der Nähe des Tatorts in Bad Cannstatt auftauchte. Das war nur fünf Stunden nach den beiden Überfällen, wegen der nach ihm gefahndet wurde.