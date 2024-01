Festnahme in Stuttgart-Nord: Bankräuber scheitert: Filiale hat kein Bargeld

1 Nur eine Straße vom Tatort entfernt erwischt die Polizei den Tatverdächtigen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Knapp sieben Jahre ist der letzte Banküberfall in Stuttgart her. Am Dienstag wurde wieder ein Versuch unternommen – allerdings ist er gescheitert, der Täter wurde gleich danach von der Polizei festgenommen. Der 39-Jährige bedrohte am Dienstag gegen 15.20 Uhr eine Angestellte in einer Bank an der Straße Am Kochenhof im Stuttgarter Norden. Er sei mit einem Messer bewaffnet gewesen, meldet die Polizei. Die Frau machte dem Mann klar, dass er in einer Filiale stehe, in der kein Bargeld vorrätig sei – daraufhin zog der Tatverdächtige ab, logischerweise ohne Beute. Nur eine Straße weiter konnten Einsatzkräfte ihn fassen, die Bankangestellte hatte sofort Alarm ausgelöst. Der 39-Jährige kam am Mittwoch vor den Haftrichter.