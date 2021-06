Festnahme in Stuttgart-Mitte

1 Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Passant beobachtet, wie ein Mann an einem Roller in Stuttgart-Mitte herumhantiert und mit Außenspiegeln das Weite sucht. Als Polizisten den Verdächtigen stellen, hat dieser nicht nur die Außenspiegel dabei.

Stuttgart-Mitte - Ein 46 Jahre alter Mann soll sich am Samstagnachmittag an einem Roller in Stuttgart-Mitte zu schaffen gemacht und dabei die Außenspiegel und einen Blinker gestohlen haben. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei meldet, hatte ein Zeuge gegen 13.40 Uhr in der Gymnasiumstraße beobachtet, wie der 46-Jährige offenbar an dem abgestellten Roller herumhantierte und anschließend mit Außenspiegeln in der Hand wegging. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Die Polizisten konnten den Mann schließlich unweit des Tatortes festnehmen und fanden bei ihm neben den Außenspiegeln auch noch einen Blinker. Der 46-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.