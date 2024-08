Eine Serie von Brandstiftungen im Stuttgarter Süden und in der Stadtmitte ist offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat am Mittwoch einen Tatverdächtigen festgenommen, der am Dienstagabend Feuer gelegt haben soll und auch verdächtigt wird, für die fünf Brände in der Nacht zum Dienstag verantwortlich zu sein. Er kam in Untersuchungshaft.

Wieder ist der mutmaßliche Täter von Zeugen gesehen worden. Das war schon in der Nacht zuvor so, als er im Süden Mülltonnen angezündet haben soll. Nun schlug er gegen 22.45 am Dienstag an der Sophienstraße zu. Ein Anwohner meldete den Brand. Er hatte auch gesehen, der das Feuer legte und in Richtung Gerberstraße flüchtete. könnte. Wenig später kam auch schon der nächste Alarm: An der Krumme Straße soll der Mann eine Mülltonne angezündet haben, die direkt an einer Hauswand stand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf das Gebäude übergriff. Am Tag zuvor hatte es im Süden fünfmal gebrannt. Eine Fahndung am Dienstagabend nach dem Mann blieb zwar erfolglos. Die Polizei hatte jedoch genug Hinweise auf seine Identität, um ihn ausfindig zu machen. Er wurde am Mittwoch in seiner Wohnung festgenommen, am Donnerstag erging ein Haftbefehl.