Festnahme in Stuttgart-Mitte: 26-Jähriger versucht Auto in Brand zu setzen

1 Die Polizei nahm den mutmaßlichen Brandstifter vorläufig fest. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 26-Jähriger versucht in Stuttgart-Mitte einen Mercedes in Brand zu setzen, eine Passantin verständigt die Polizei. Die Beamten können den Mann vorläufig festnehmen – dank der Hilfe der Zeugin.











Ein 26-jähriger Mann soll am späten Samstagabend in der Dobelstraße versucht haben, ein Auto in Brand zu setzen. Laut Angaben der Polizei wurde eine Passantin gegen 22.30 Uhr durch eine Anwohnerin darauf aufmerksam gemacht , dass der Mann sich an einem Wagen zu schaffen machte. Daraufhin rief sie die Polizei.