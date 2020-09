1 Ein Mann soll versucht haben, eine Frau in Stuttgart zu vergewaltigen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Stuttgarter Polizei hat einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, eine 19-Jährige zu vergewaltigen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl erlassen.

Stuttgart - Er soll am frühen Sonntagmorgen versucht haben, eine 19 Jahre alte Frau in Stuttgart zu vergewaltigen – jetzt hat die Polizei einen 33-Jährigen festgenommen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte der Tatverdächtige die junge Frau gegen 4 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte angesprochen.

Mutmaßlicher sexueller Übergriff

Als die 19-Jährige in die S2 in Richtung Filderstadt einstieg, setzte sich der mutmaßliche Täter direkt neben sie – obwohl die Bahn beinahe vollkommen leer war. Bereits in der Bahn soll der Täter die 19-Jährige in unsittlicher Weise angefasst haben. Nachdem die Frau an der S-Bahn-Haltestelle Rohr ausgestiegen war, folgte er ihr in Richtung Schwarzbachstraße, versuchte sie auszuziehen und sie zu vergewaltigen, wie die Beamten weiter mitteilten.

Tatverdächtiger kommt in Haft

Die junge Frau konnte sich demnach befreien und schließlich die Polizei verständigen. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung fest. Er wurde im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

