Ein Fahrgast merkt erst in Ulm, dass ihm in Stuttgart der Koffer aus einem Zug gestohlen wurde. Er kann die Polizei auf die Spur des Diebes führen – dank moderner Technik.

Weil er sich bei seiner Festnahme heftig gewehrt hat, ist am Sonntag ein Kofferdieb in Untersuchungshaft gekommen. Er soll am Hauptbahnhof aus einem Zug, der kurz vor der Abfahrt war, gegen 6.15 Uhr den Reisekoffer eines 33-jährigen Fahrgastes gestohlen haben.

Der Bestohlene merkte erst in Ulm, dass sein Gepäck fehlte. Er ging dort zur Bundespolizei und meldete den Diebstahl. Dabei teilte er den Einsatzkräften mit, dass er seinen Koffer jederzeit in Echtzeit orten könne. Er konnte ihn im Bereich der S-Bahn in Stuttgart am Hauptbahnhof lokalisieren und gab diese Position der Bundespolizei an.

Eine Streife fand den Tatverdächtigen und wollte ihn festnehmen. Der 29-Jährige konnte sich nicht ausweisen und griff die Beamten an. Er spuckte sie an und versuchte, einen Polizisten in den Oberschenkel zu beißen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kam er vor einen Haftrichter, der Untersuchungshaftbefehl erließ. Der mutmaßliche Kofferdieb wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.