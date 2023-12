1 Die Polizei hat bei einer Kontrolle illegal ins Land gebrachte Hunde entdeckt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xinfinityyyx

Zufallsfund bei einer Verkehrskontrolle: Zwei Männer werden überprüft. Da sie wegen eines Problems auffallen, überprüfte die Polizei ihr Hotelzimmer – und stößt auf illegalen Welpenhandel.











Das Stuttgarter Tierheim muss sich über die Feiertage um zwei Welpen kümmern, die noch keine Erstimpfungen hatten und so in Deutschland nicht hätten verkauft werden dürfen. Es handelt sich um zwei American Bulldogs. Die Tiere entdeckte die Polizei in der Folge einer Kontrolle im Stuttgarter Norden am Dienstag.