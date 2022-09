1 Unverhofft kommt oft: Ein Verdächtiger wird überrascht und festgenommen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Jens Wolf

Ein Langfinger erbeutet in der Stuttgarter Innenstadt einen Geldbeutel und will das Opfer noch ein zweites Mal abzocken. Doch dann klicken die Handschellen.















Das hatte sich ein Dieb ganz schlau ausgedacht: Einem Opfer den Geldbeutel mit EC-Karte stehlen, sich dann telefonisch als Polizist ausgeben und die Geheimzahl abfragen, um weiteres Geld abheben zu können. Doch dann lief alles ganz anders – und für den Täter alles schief.

Der Vorfall spielte sich am Montagmorgen zunächst in einem Café an der Königstraße in der Innenstadt ab. Einer 27-jährigen Mitarbeiterin fiel dabei ein Gast auf, der sich recht seltsam verhielt und im Lokal umherlief. Der Mann verschwand dann gegen 9.50 Uhr wieder. Was sie zunächst nicht bemerkte: „Der Mann hatte im Büro ihren Geldbeutel gestohlen“, sagt Polizeisprecherin Ilona Bonn.

Es folgt ein seltsamer Anruf

Wenig später meldete sich ein Anrufer bei der 27-Jährigen. Er sei von der Polizei, und man habe ihre Geldbörse sichergestellt, erklärte er. Dabei habe man auch ihre EC-Karte gefunden und brauche zur Verifizierung die PIN-Nummer. „Die Betroffene wurde aber hellhörig und hatte erhebliche Zweifel, ob der Anrufer wirklich von der Polizei sei“, so Polizeisprecherin Bonn. Die 27-Jährige machte sich zum Innenstadtrevier auf, um Anzeige zu erstatten.

Ein Zeuge schaltet richtig

Für den Dieb und Telefonbetrüger kam es aber noch schlimmer. Der saß in einem Internetcafé in der Klett-Passage – und sein Gespräch blieb dort nicht ungehört. „Einem Zeugen in der Nähe kam das komisch vor, dass sich da einer als Polizeibeamter ausgab“, sagt Ilona Bonn. Der Zeuge mit kriminalistischem Spürsinn beließ es nicht dabei – er informierte kurz nach 10 Uhr die echte Polizei. Die nahm den Verdächtigen, einen 47-Jährigen, an Ort und Stelle fest. Etwa zur gleichen Zeit meldete die 27-jährige Geschädigte den Vorfall im Revier an der Theodor-Heuss-Straße.

Der Täter wurde schon gesucht

Der 47-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, ist bei der Polizei nicht unbekannt. „Er war wegen Einbruchsdelikten mit Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben“, so Polizeisprecherin Bonn. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte ihn bereits gesucht. Der 47-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt – und der schickte ihn hinter Gitter.