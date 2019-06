1 Mancher Straftäter wird von Polizisten auch schon mal nebenbei auf dem Weg zur Arbeit gefasst. Foto: dpa

Ein Einbrecher hat in Stuttgart einen Fahrradladen ins Visier genommen. Dann kommt aber alles ganz anders.

Stuttgart - Schon auf dem Weg zur Arbeit kann man viel Nützliches tun – vor allem als Polizist. Ein Beamter war am Sonntagmorgen in Bad Cannstatt auf dem Weg zum Revier, als er schon eine Straftat klären konnte. Einem Tatverdächtigen droht der Weg zum Haftrichter.

Ein Fahrradgeschäft am Augsburger Platz war am Sonntag gegen 7.55 Uhr ins Visier eines Einbrechers geraten. Der hatte sich offenbar ein Schneidewerkzeug selbst gebastelt, um die Dichtung eines Schaufensters zu beschädigen und so die Räumlichkeiten eindringen zu können. Ob er den Inhalt der Ladenkasse oder ein Fahrrad als Beutestück im Sinn hatte, ist vorerst unklar.

Es war nicht der erste Einbruch

Jedenfalls kam der Täter erst gar nicht so weit. Sein Hantieren am Schaufenster wurde von Zeugen bemerkt, die ihn sogleich zur Rede stellten. Der Mann rannte auf und davon. Allerdings war ein Polizeibeamter in der Nähe, der gerade auf dem Weg zum Dienst war. Gegen dessen Fitness hatte der Flüchtige keine Chance. Der 49-Jährige wurde festgenommen und gleich mit zum Dienst gebracht. Der Tatverdächtige kam in Polizeigewahrsam. Sein selbst gebasteltes Werkzeug wurde sichergestellt.

Das Fahrradgeschäft ist nicht zum ersten Mal der Tatort eines Schaufenstereinbruchs geworden. Im Juli vergangenen Jahres verwendete der Täter allerdings kein Spezialwerkzeug, sondern schlug mit einem Stein zu. Das Schaufenster zersplittete, der Dieb griff sich zwei Räder und radelte mit einem davon. Zeugen sazen einen etwa 25 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem T-Shirt. Der Täter wurde nicht ermittelt.