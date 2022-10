1 Der Mann handelte offenbar mit Kokain (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Ein 39-jähriger Mann hat am Samstagabend in Stuttgart Polizisten in zivil Drogen angeboten. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann fest.















Dieser Drogendeal ging für einen 39-Jährigen in Stuttgart-Mitte mächtig in die Hose. Der Mann war nach Polizeiangaben am Samstagabend gegen 20.50 Uhr in der Weberstraße unterwegs, als er zivil Beamten Rauschgift zum Kauf anbot. Die Polizisten nahmen den 39-Jährigen daraufhin fest.

Bei dem angebotenen Rauschgift handelte es sich mutmaßlich um circa 0,5 Gramm Kokain, das die Beamten beschlagnahmten. Zudem fanden sie bei einer Durchsuchung des mutmaßlichen Dealer 230 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der Mann wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.