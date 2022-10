1 Der Schwindel flog glücklicherweise auf (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 84-jähriger Mann aus Stuttgart wird von Betrügern kontaktiert. Glücklicherweise fällt der Schwindel auf – am nächsten Tag können die Beamten einen 27-Jährigen festnehmen.















Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag in Stuttgart-Freiberg einen Mann festgenommen, der als falscher Polizist einen Rentner bestehlen wollte. Laut Pressemitteilung riefen Trickbetrüger am vorherigen Tag den 84-jährigen an, um ihm mitzuteilen, dass es eine Einbrecherbande auf seine Wohnung abgesehen hätte. Um das Vermögen zu schützen, solle er mehrere Tausend Euro von der Bank abheben. Da diese jedoch bereits geschlossen war, wollten sich die Betrüger am nächsten Tag nach der Geldabhebung melden.

Betrüger muss in Haft

Im Laufe des Abends sprach der Rentner mit seiner Tochter, die daraufhin misstrauisch wurde und die Polizei alarmierte. Als der 27-Jährige, der als sogenannter Abholer agierte, am nächsten Tag die Tasche mit dem Geld am Haus des Mannes abholen wollte, schnappten die Beamten zu und nahmen den Betrüger fest. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.