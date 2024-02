Festnahme in Stuttgart: Auf Schulhof zugestochen: Weitere Tatverdächtige in Haft

Zum zweiten Mal wird die Polizei bei zwei Jugendlichen vorstellig, die an einem versuchten Tötungsdelikt beteiligt gewesen sein sollen. Dieses mal kommen sie in Untersuchungshaft.

Schon einmal hat die Polizei eine 16-Jährige und einen 17-Jährigen festgenommen, weil sie an einer blutigen Auseinandersetzung auf dem Schulhof der Grundschule Hofen vor Weihnachten beteiligt gewesen sein sollen. Das war Anfang Januar. Damals hatte die Polizei sie mangels Beweisen wieder laufen lassen. Nun wurden sie erneut festgenommen und kamen aufgrund weiterer Beweise ihrer Tatbeteiligung in Untersuchungshaft, melden die Polizei und die Staatsanwaltschaft.

Bei der Auseinandersetzung soll nach einem Streit ein Jugendlicher mit einem spitzen Gegenstand auf einen 16-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Ein ebenfalls 16 Jahre alter Tatverdächtiger war schon Anfang Januar in Untersuchungshaft gekommen. Die nun festgenommenen 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen waren damals schon als mögliche weitere Beteiligte an der Tat genannt worden. Am Freitagmorgen wurden die Wohnungen der beiden jungen Leute durchsucht. Dabei habe man weitere Beweismittel beschlagnahmt, teilt die Polizei mit. Diese werden nun im Zuge der weiteren Ermittlungen ausgewertet. Beide Tatverdächtige wurden am Freitag zuhause angetroffen. Um was es in dem Streit damals ging und wie die Polizei ihnen auf die Spur kam, ist noch nicht bekannt.