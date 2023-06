1 Mehrere Kilo Kokain aus den Niederlanden landeten in Stuttgart. Foto: dpa/Marcus Brandt

Er soll mehrere Kilogramm Kokain aus den Niederlanden nach Stuttgart geschmuggelt haben: Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei nun einen 29-Jährigen festgenommen.









Ein 29-Jähriger ist nach mehreren Monaten umfangreicher Ermittlungen in Stuttgart festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Kilogramm Kokain aus den Niederlanden nach Stuttgart geschmuggelt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der 29-Jährige wurde am Dienstag bei sich zu Hause festgenommen und kam anschließend in Untersuchungshaft.