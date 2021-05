1 Die Polizei hat einen 22-jährigen Mann, der ein Wettbüro überfallen hat, festgenommen. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Ein junger Mann hat am Dienstag im Kreis Ludwigsburg eine Angestellte eines Wettbüros brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Der 22-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Auch gegen das Wettbüro laufen Ermittlungen.

Sachsenheim - Ein 22 Jahre alter Mann hat am Montagmittag ein Sportwettenbüro in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) überfallen. Nach einer brutalen Attacke auf eine Angestellte, flüchtete der junge Mann. Die Polizei schnappte ihn, er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am Montag mehrere Wetten abgeschlossen. Gegen 13.30 Uhr betrat er den Laden in der Oberriexinger Straße erneut und griff die eine 44 Jahre alte Angestellte an, die sich zu diesem Zeitpunkt allein in dem Wettbüro aufhielt. Der 22-Jährige schlug die Frau und forderte Geld. Als die Mitarbeiterin zu Boden ging, schlug der Räuber weiter auf sie ein und schleifte sie zur Kasse. Aus dieser nahm er mehrere Tausend Euro und schloss die 44-Jährige in einen Raum ein. Anschließend versuchte er, einen im Büro aufgestellten Zigarettenautomaten aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang.

Nach einiger Zeit öffnete der 22-Jährige die abgeschlossene Tür wieder, die 44-Jährige nutzte das und flüchtete auf die Toilette. Als ein weiterer Kunde das Wettbüro betrat und sich durch lautes Rufen bemerkbar machte, verließ die Mitarbeiterin die Toilette. Auf der Straße sprach sie eine Passantin an, die die Polizei alarmierte.

Auch gegen das Wettbüro wird ermittelt

Der Verdacht der Mitarbeiterin, wer der Täter sein könnte, bestätigte sich, als Beamte wenig später die Wohnung des 22-Jährigen durchsuchten. Er hatte das Raubgut, Bargeld in vierstelliger Höhe, in seiner Wohnung versteckt. Die Polizei beschlagnahmte das Geld, der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Mann am Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Raubes.

Gegen das Wettbüro werden darüber hinaus Ermittlungen eingeleitet, da es aufgrund der derzeit geltenden Corona-Verordnung hätte geschlossen sein müssen.