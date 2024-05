1 Zollbeamte nahmen die Frau am Nürnberger Flughafen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mit mehr als 20 Gramm Cannabis in ihrem BH ist eine 34-Jährige am Nürnberger Flughafen von Zöllnern erwischt worden. Die Polizei ermittelt.











In ihrem BH hat eine 34-Jährige mehr als 20 Gramm Cannabis versteckt und ist damit am Nürnberger Flughafen von Zöllnern erwischt worden. Wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte, war die Frau von Mallorca eingereist und hatte zunächst behauptet, nichts Anmeldepflichtiges dabei zu haben. Als die Zollbeamten in ihrem Gepäck dann einen Zerkleinerer für Marihuana fanden, wurde sie den Angaben nach nervös. Sie gab zu, in ihrem BH Drogen zu haben und händigte den Beamtinnen daraufhin insgesamt 22,5 Gramm Marihuana in zwei eingeschweißten Kugeln aus. Gegen sie wird nun ermittelt. Die Kontrolle fand bereits am 17. April statt.