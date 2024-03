Festnahme in Ludwigsburg: Tankstellenräuber alarmiert selbst die Polizei

Festnahme in Ludwigsburg

Ein 26-Jähriger soll am Montag versucht haben, eine Tankstelle in Ludwigsburg auszurauben. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Metallstange und forderte Geld. Nachdem diese flüchtete, wählte der Mann selbst die Nummer der Polizei.











Die Polizei hat einen 26-Jährigen festgenommen, der am Montag eine Tankstelle in Ludwigsburg überfallen wollte – und anschließend selbst den Notruf wählte. Nach bisherigem Kenntnisstand, hatte der Mann gegen 6 Uhr die Tankstelle in der Steinbeisstraße betreten und sich zuvor mit einer Atemmaske, einer Wollmütze und der Kapuze seiner Jacke maskiert. Im Verkaufsraum hielten sich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch zwei Kunden auf, weshalb der 26-Jährige wartete, bis diese gegangen waren. Anschließend griff er zu einer Metallstange, mit welcher er eine 66-Jährige hinter der Kasse bedrohte, und Geld von ihr forderte. Die Angestellte rannte daraufhin um Hilfe schreiend aus der Tankstelle ins Freie.