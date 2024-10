Festnahme in Ludwigsburg: Hat ein 30-Jähriger parkende Autos durchwühlt?

Festnahme in Ludwigsburg

1 Die Polizei nahm den 30-Jährigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Imago//Maximilian Koch

Zeugen ist in der Nacht auf Freitag in Ludwigsburg ein Mann aufgefallen, der sich für parkende Autos interessierte und versuchte diese zu öffnen. Bei einer Kontrolle entdeckte die Polizei die verschiedensten Gegenstände bei ihm.











Der Aufmerksamkeit von Zeugen ist es zu verdanken, dass der Polizei in der Nacht auf Freitag ein 30-Jähriger ins Netz ging, der in Ludwigsburg mehrere parkende Fahrzeuge auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt hat. Der Mann war kurz nach Mitternacht in der Egerländer Straße aufgefallen, da er sich auffällig für parkende Autos interessierte und wiederholt versuchte, diese zu öffnen.