Festnahme in Ludwigsburg Der Krankenhausräuber ist geschnappt

Von bin 23. Oktober 2018 - 15:03 Uhr

Im Parkhaus des Ludwigsburger Krankenhauses hat der Täter zugeschlagen. Foto: Simon Granville / factum

Er hat im Juni eine alte Dame im Krankenhausparkhaus in Ludwigsburg mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Nun ist ein 37-jähriger Verdächtiger der Polizei überraschend ins Netz gegangen.

Ludwigsburg - Der Fall hat in Ludwigsburg für Aufsehen gesorgt: Am helllichten Tag ist am 17. Juni eine 71 Jahre alte Frau im Krankenhausparkhaus überfallen und ausgeraubt worden. Nun ist der mutmaßliche Täter geschnappt: Hinter einem 37 Jahre alten Verdächtigen schlossen sich am Freitag die Tore einer Justizvollzugsanstalt. Es besteht der dringende Verdacht, dass er damals der Täter war.

Was war geschehen? Die ältere Frau saß an diesem Junitag gegen 14 Uhr bereits in ihrem Fahrzeug und wollte ausparken, als der Verdächtige die Beifahrertür aufgerissen und mit einem Messer in der Hand Bargeld gefordert haben soll. Obwohl die Frau versuchte sich zu wehren und die Aufmerksamkeit von Passanten durch lautes Hupen auf sich ziehen wollte, entriss ihr der Mann die Tasche.

Spuren an der Handtasche führen zum Täter

Polizeibeamte fanden damals die Handtasche nicht weit entfernt vom Tatort. Das Bargeld und das Handy der 71-Jährigen fehlten allerdings. Die Handtasche wurde sichergestellt und untersucht. Dabei konnten Spuren gesichert werden, die zur Ermittlung des 37-Jährigen führten. Darüber hinaus stimmt sein Aussehen in vielen Punkten mit der Täterbeschreibung überein, die die Seniorin nach der Tat abgegeben hatte. Am vergangenen Freitag wurde der 37 Jahre alte Mann, gegen den die Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits einen Haftbefehl wegen schweren Raubes erwirkt hatte, festgenommen. Er sitzt nun in Haft.