1 Drei Paketzusteller sollen im Kreis Ludwigsburg mindestens 20 Diebstähle begangen haben (Symbolbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

In mindestens 20 Fällen sollen eine Frau und zwei Männer, die bei einem Subunternehmen angestellt waren, Pakete geöffnet haben. Das Trio sitzt nun in U-Haft.















Die Polizei hat in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) drei mutmaßliche Diebe festgenommen, die in größerem Stil Waren eines Online-Versandhauses gestohlen haben sollen. Seit Beginn der vergangenen Woche waren bei einem Subunternehmen, bei dem die drei Tatverdächtigen – eine 27-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren – als Fahrer angestellt waren, immer wieder Pakete verschwunden. Aufgefallen waren die Taten, weil sich zahlreiche Kunden über nicht zugestellte Päckchen beschwert hatten. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Trio in mindestens 20 Fällen Pakete geöffnet und den Inhalt gestohlen haben.

Elektrogeräte, Kleidung und Hygieneartikel gefunden

Die Polizei nahm die mutmaßlichen Diebe in einem Hotel in Korntal-Münchingen fest. Bei der Durchsuchung ihrer Zimmer sowie zweier von ihnen genutzten Fahrzeugen wurden zahlreiche Elektrogeräte, Bekleidungsstücke und Hygieneartikel sowie weitere teilweise geöffnete Pakete gefunden und beschlagnahmt. Der genaue Umfang der Diebstähle sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die drei Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag einer Haftrichterin am Landgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ die Haftbefehle, setzte sie in Vollzug und wies die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein.