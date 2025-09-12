Festnahme in Kehl: Mit Haftbefehl Gesuchter versucht Streifenwagen zu öffnen

1 In Kehl hat ein Mann versucht, den Kofferraum eines Streifenwagens zu öffnen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Ein 45-Jähriger versucht, an einem Streifenwagen den Kofferraum zu öffnen – und wird prompt kontrolliert. Was die Polizei dabei entdeckt, sorgt für eine Überraschung.











Link kopiert



Ein Mann mit einem offenen Haftbefehl hat an einem Streifenwagen der Bundespolizei in Kehl hantiert. Beamte beobachteten den 45-Jährigen, als er versuchte, den Kofferraum des Autos zu öffnen, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin kontrollierten sie am Donnerstagabend den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorlag.