Festnahme in Freiburg Mann soll sich an Frauen und Ziegen sexuell vergangen haben

Von red/dpa 30. Oktober 2018 - 19:31 Uhr

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Sexualstraftäter in Freiburg festgenommen. Foto: dpa

Drei Frauen soll ein Mann in Freiburg „in sexueller Absicht angegangen“ haben. Auch an Schafen und Ziegen soll er sich vergangen haben. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen.

Freiburg - Die Polizei hat in Freiburg einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Der 28 Jahre alte Mann werde verdächtigt, zwischen Mai und August drei Frauen „in sexueller Absicht angegangen zu haben“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Vorwürfe gegen den bereits am vergangenen Freitag festgenommenen Mann stützen sich demnach unter anderem auf die Auswertung von DNA-Spuren von ihm, die an einer im Mai sexuell belästigten 30-jährigen Frau sichergestellt worden seien. Die beiden anderen Opfer sind 20 und 31 Jahre alt.

Der mutmaßliche Täter wird außerdem verdächtigt, sich 2017 auf einem Hof in Freiburg an Schafen und Ziegen vergangen und damit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Auch in diesem Fall seien entsprechende DNA-Spuren sichergestellt worden. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen an.