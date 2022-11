Frau in S-Bahn sexuell belästigt

Festnahme in Esslingen

Zwei Mal hat sich der Tatverdächtige offenbar vor der 24-Jährigen entblößt.

Ein 27 Jahre alter Mann soll sich Dienstagnacht in der S-Bahn mehrfach vor einer 24-Jährigen entblößt haben. Ein Zeuge verständigt die Polizei. Der Tatverdächtige wird am Bahnhof in Esslingen festgenommen.















Ein 27-jähriger Mann soll Dienstagnacht zwei Mal eine 24-Jährige während der Fahrt in der S-Bahnlinie 1 belästigt haben.

Die Frau war am Dienstag, gegen 23.45 Uhr, in der S-Bahnlinie 1 in Richtung Herrenberg unterwegs. Der Mann soll während der Fahrt auf die Geschädigte zugegangen sein, seine Hose heruntergelassen und sein Geschlechtsteil entblößt haben.

Alkoholisierter Tatverdächtiger

Dies wiederholte der Beschuldigte den Polizeiangaben zufolge, als die 24-Jährige am Haltepunkt Oberesslingen den Waggon wechselte, um der Situation zu entkommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte telefonisch das Polizeirevier Esslingen.

Die Beamten nahmen den mit mehr als einem Promille alkoholisierten Tatverdächtigen beim Halt des Zuges am Bahnhof Esslingen fest. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 07 11/87 03 50 zu melden.