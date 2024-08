Festnahme in den USA: Frau wollte sich Elvis-Anwesen Graceland unter den Nagel reißen

Festnahme in den USA

1 Die Graceland-Ranch: Eine Amerikanerin wollte die Familie Presley offenbar um Millionen betrügen - sie versuchte, die Eigentumsrechte am ehemaligen Wohnsitz von Elvis Presley zu stehlen (Archivfoto). Foto: dpa/Beth J. Harpaz

Im US-Bundesstaat Missouri ist eine Frau festgenommen worden, die sich das Elvis-Anwesen Graceland unter den Nagel reißen wollte. Wie die Justizbehörden mitteilten, hatte die 53-Jährige Dokumente gefälscht.











Im US-Bundesstaat Missouri ist eine Frau festgenommen worden, die sich das Elvis-Anwesen Graceland unter den Nagel reißen wollte. Wie die Justizbehörden am Freitag mitteilten, hatte die 53-Jährige Dokumente gefälscht, wonach die verstorbene Tochter des King of Rock and Roll, Lisa Marie Presley, 2018 3,8 Millionen US-Dollar (3,45 Millionen Euro) von einer Firma Naussany Investments geliehen habe und das Anwesen ihres Vaters als Sicherheit angegeben habe.