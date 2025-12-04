Festnahme in Bayern: Millionenbetrug im Internet mit Uhren und Sporttickets
Ein 37-Jähriger soll Käufer mit Luxusuhren und Sporttickets über soziale Medien betrogen haben. Er wurde in Bayern festgenommen; der Schaden liegt bei rund 1,2 Mio. Euro.

Wegen Betrugs mit Luxusuhren und Sporttickets in Millionenhöhe ist ein Mann in Bayern festgenommen worden. Der 37-Jährige steht im Verdacht, über mehrere Jahre hinweg zahlreiche Menschen durch betrügerische An- und Verkäufe betrogen zu haben, wie die Polizei am Donnerstag in Kempten mitteilte. Die Taten sollen sich unter anderem im Bereich Buchloe ereignet haben.

 

Dabei soll der Tatverdächtige beispielsweise Luxusuhren und Tickets für Sportevents über Social-Media-Kanäle oder das ein Verkaufsportal angeboten haben. Nach einer geleisteten Anzahlung erhielten die Kunden aber keine Ware. Der verursachte Schaden beträgt laut Polizei rund 1,2 Millionen Euro.

Der 37-Jährige wurde am frühen Dienstagmorgen festgenommen. Da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wurde er noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

 