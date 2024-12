Abschiebehaft: Mutmaßlicher IS-Sympathisant in Augsburg festgenommen

2 Der 37-Jährige wurde bereits am Mittwoch festgenommen. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein 37-jähriger Iraker soll in Kontakt mit der Terrororganisation Islamischer Staat gestanden haben. Die Polizei handelt schnell. Unklar bleibt zunächst eine wichtige Frage.











Augsburg - Die Polizei hat in Augsburg einen mutmaßlichen Sympathisanten der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festgenommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es zuvor Hinweise, dass der 37 Jahre alte Iraker mit dem IS in Kontakt stand. Inzwischen sitzt der Mann demnach in Abschiebehaft.