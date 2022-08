Festnahme in Asperg

1 Die Polizei hat in Asperg zwei mutmaßliche Einbrecher verhaftet (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

Ein Nachbar beobachtet in Asperg eine Frau und einen Mann auf einer Terrasse. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtet später in einen Wald – und macht Bekanntschaft mit einem Polizeihund.















Die Polizei hat eine 21-jährige Frau und einen zwei Jahre älteren Mann bei einem Einbruchsversuch in Asperg auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Ein Zeuge hatte das Paar dabei beobachtet, wie es sich an einer Terrassentür zu schaffen gemacht hatte und wählte den Notruf. Mehrere Streifen rückten aus, als die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten die beiden. Gemeinsam mit einem Polizeihund nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Der 23-Jährige versuchte noch, sich im Unterholz des angrenzenden Waldes zu verstecken. Als er den Aufforderungen der Polizei nicht nachkam, ließ die Halterin den Hund los. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Unbemerkt blieben hingegen Einbrecher in Bietigheim, die durch ein Fenster in ein Haus in der Bahnhofstraße gelangten und alle drei Stockwerke durchsuchten. Die Polizei geht davon aus, dass der Einbruch innerhalb der vergangenen zwölf Tage stattgefunden hat. Sie sucht nach Zeugen. Art und Wert der Beute sind bislang nicht bekannt.