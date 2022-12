1 Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft klickten die Handschellen. Foto: dpa/Jens Wolf

Die Kriminalpolizei hat im Kreis Ludwigsburg eine Bande festgenommen, die in großem Stil Abgaskatalysatoren gestohlen haben soll. Die Beute hatte einen Wert von mehreren hunderttausend Euro.















Kripo und Staatsanwaltschaft hatten im Oktober Ermittlungen wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl eingeleitet, weil auf dem Werksgelände eines Automobilherstellers Abgaskatalysatoren fehlten. Sie stießen dabei auf einen 27-Jährigen aus dem Kreis Ludwigsburg, der als Lkw-Fahrer bei einer Spedition arbeitete. Im Zuge der Ermittlungen gerieten dessen 57-jährige Mutter sowie zwei 35- und 58-jährige Männer aus Niedersachsen ins Visier. Seit April soll der 27-Jährige Katalysatoren auf dem Transport zwischen dem Hersteller im Kreis Calw, einer Spedition im Kreis Ludwigsburg und dem Automobilwerk im Kreis Karlsruhe gestohlen haben.

Diebesgut vom Lastwagen umgeladen

Regelmäßig soll er auf der Fahrt angehalten und einige der Katalysatoren mit Unterstützung seiner Mutter in einen Kfz-Anhänger umgeladen haben. Über einen Online-Verkauf des Diebesguts hatte er offenbar Kontakt zu den beiden tatverdächtigen Abnehmern aus Niedersachsen geknüpft. Nach der Festnahme des Quartetts wurden bei Durchsuchungen im Kreis Ludwigsburg und in Niedersachsen zahlreiche Beweismittel sichergestellt, darunter mehrere zehntausend Euro Bargeld sowie etliche Katalysatoren. Die beiden Niedersachsen kamen in Haft. Der 27-Jährige und seine Mutter wurden hingegen wieder auf freien Fuß gesetzt – einen Grund dafür konnte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag auf Nachfrage nicht nennen.