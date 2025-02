Festnahme: Frau überführt sich mit Telefonat im Zug selbst

1 Die alarmierten Bundespolizisten warteten auf die Frau und brachten sie in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Ihre Freude konnte eine Zugreisende am Handy nicht zurückhalten: «Die Bullen haben mich nicht erwischt», sagte die 22-Jährige immer wieder in einem Zug. Nicht nur ihr Gesprächspartner hörte das.











Link kopiert



Rosenheim - Mit ihrem lautstarken Telefonat hat sich eine Frau im Zug nach Rosenheim selbst der Polizei überführt. "Die Bullen haben mich nicht erwischt", habe die 22-Jährige immer wieder gesagt, teilte die Bundespolizei mit. Das hörte auch ein Bundespolizist, der in Zivil mit an Bord saß. Der alarmierte seine Kollegen, die dann am Bahnsteig auf die Frau warteten.