Ab 21. Mai im TV und Stream "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja": Erster Trailer zur Hochzeitsdoku

Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne lassen sich auf dem Weg zum Altar von Kameras begleiten. Zu "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" gibt es jetzt auch einen Trailer zu sehen.