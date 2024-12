1 Die Frau blieb nach einer Weihnachtsfeier fast einen Tag lang in Gewahrsam (Archivbild). Foto: Tayfun Salci/Zuma Press/dpa

Auch die Beschäftigten der königlichen Paläste kommen vor Weihnachten im Team zusammen. Allzu besinnlich ging es bei einem Treffen in London aber anscheinend nicht zu.











Link kopiert



London - Diskret und unauffällig zeigen sich die Beschäftigten der königlichen Familie in Großbritannien in aller Regel. Einige Mitarbeiter des Buckingham-Palasts fielen nun jedoch nach einer internen Weihnachtsfeier auf. Eine 24-Jährige wurde festgenommen, weil sie in einem Lokal randalierte.