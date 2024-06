1 Wie die Diebe den Ford geöffnet haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Foto: dpa/Axel Heimken

Zwei Männer im Alter von 41 und 42 Jahren stehlen am Mittwochfrüh einen Ford Focus aus einer Tiefgarage in Stuttgart-Nord. Was danach passiert, ist durchaus kurios.











Zwei Männer haben am Mittwoch in Stuttgart-Nord einen Ford gestohlen. Weit kamen sie aber nicht. Ihre Fahrt endete bereits am Hauptbahnhof. Mittlerweile befinden sie sich in Untersuchungshaft.