Festnahme am Geburtstag: Was Großbritannien über den Andrew-Skandal denkt

Nach der Festnahme von Andrew diskutieren Britinnen und Briten über die Zukunft der Monarchie. Wie reagiert die Bevölkerung auf den Skandal um den Bruder des Königs und den Sexualstraftäter Epstein?
London - Weder der immer wieder einsetzende Regen noch die Schocknachrichten über den früheren Prinzen Andrew halten die Massen vom weltberühmten Buckingham-Palast fern. Reden wollen nach der zwischenzeitlichen Festnahme des 66-Jährigen aber nur wenige. "Wenn es um ihn geht, nicht", sagt jemand im Vorbeigehen. "Ich hoffe, er wird für immer weggesperrt." Bedeutet der Sündenfall Andrew gar das Ende der britischen Monarchie?