Festliche Maniküre: Die schönsten Naildesigns für Weihnachten

Weihnachten steht kurz bevor und damit auch die Gelegenheit, sich in Schale zu werfen. Dazu gehört neben dem perfekten Outfit eine winterliche Maniküre. Wer sich an roten und goldenen Nägel satt gesehen hat, kann kreativ werden. Viele Motive sind schnell auf die Nägel gezaubert und verbreiten zusätzliche festliche Stimmung. Diese Naildesigns machen Hände zu einem echten Blickfang.

Einfaches Zuckerstangen-Design

Zuckerstangen schmücken an den Feiertagen nicht nur den Weihnachtsbaum, sondern machen sich auch auf den Nägeln gut. Zum Fest verwandeln sich klassische French Tips in die minzige Süßigkeit. Dafür benötigen Nail-Art-Neulinge nicht viel: Zunächst wird der Nagel in einem Nudeton oder mit Klarlack lackiert. Danach wird mit einem dünnen Nagelpinsel aus der Drogerie der Bogen für den French Tip gezogen. Der Bereich wird im Anschluss mit schrägen und abwechselnden roten und weißen Streifen gefüllt. Als Akzentnagel kann die Zuckerstange an der Seite eines Nagels nach unten weitergeführt werden. Weihnachtsfeeling entsteht auch mithilfe eines Effektlacks mit weißen Partikeln, der über das Design aufgetragen wird und Schneeflocken imitiert.

Blumen im weihnachtlichen Gewand

Blumen an Weihnachten? Obwohl das Motiv sonst eher dem Frühling und Sommer vorbehalten ist, wird es mit den richtigen Farben zu einem winterlichen Design. Tannengrün, Rot, Weiß und Silber sind hier die perfekte Wahl. Damit die Blumen hervorstechen, werden zunächst die Nägel des kleinen Fingers, Mittelfingers und Daumens in dem Grünton lackiert. Auf den beiden übrigen Nägeln finden die Blüten ihren Platz. Auch dieses Nail Art ist für Anfänger geeignet. Es braucht lediglich ein Dotting Tool, mit dem zunächst ein Punkt als Mitte der Blume gesetzt wird. Für mehr Glamour sorgt ein glitzerndes Steinchen, das anstelle des Punktes aufgeklebt wird. Um dieses werden weitere Punkte für die Blütenblätter aufgetupft. Längere Blätter können mit einem Nagelpinsel gemalt werden. Um das Design zum Leben zu erwecken, werden die Blumen in verschiedenen Farbkombinationen aufgetragen.

Für ruhige Hände

Wer sich mehr als einfache Blumen zutraut, verziert seine Nägel mit kleinen, weihnachtlichen Figuren. Besonders anspruchsvoll ist der Schneemann, für den es einer ruhigen Hand bedarf. Einfacher aufzumalen sind Schneeflocken, die je nach Belieben variiert werden können. Auch ein rot-weiß-gestreiftes Zuckerstangenherz ist schnell lackiert. Wie bei allen Maniküren ist der finale Schliff wichtig: Ein Topcoat versiegelt das Nail Art und lässt es somit länger halten. Zudem erhalten die Nägel ein glänzendes Finish.

Funkelndes Fest

Auch dieses Motiv darf an Weihnachten nicht fehlen: Der Stern. Je nach Größe des Nagels werden unterschiedlich viele Sterne auf den Nagel aufgezeichnet, nachdem eine Basis aufgetragen wurde. Um die Arbeit zu erleichtern, können Nail Stamps oder Schablonen verwendet werden. Bei beiden ist es wichtig, dass der Nagellack darunter vollständig getrocknet ist. Einen besonders coolen Look ergeben schwarze Sterne, die mit silbernem Glitzer verziert werden. Festlicher wirkt die Rot-Gold- oder Grün-Gold-Kombination. Ein tiefes Blau passt zu beiden metallischen Tönen.