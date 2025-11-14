Festliche Geburtstagsfeier in Wales: König Charles feiert 77. Geburtstag - Palast dankt mit Gehstock-Foto

König Charles feiert am heutigen Freitag seinen 77. Geburtstag. Mit einem Foto, das ihn im Freizeitlook und mit Gehstock vor seinem Landsitz Sandringham zeigt, bedankt sich der Palast für die zahlreichen Glückwünsche. Festlich wird es bei seiner Geburtstagsfeier in Wales.
