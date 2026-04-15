Festle-Saison startet: Stadtfeste in Stuttgart und der Region – die wichtigsten Termine im Überblick

Der Frühling ist da, der Sommer kommt bald und Stuttgart und die Region warten auch in diesem Jahr wieder mit jeder Menge Festle auf. Ein Überblick.

Vom Weindorf übers Straßenkunstfest bis hin zur Nachbarschaftshocketse: Das Frühjahr und der Sommer bringen auch in diesem Jahr wieder etliche Events in Stuttgart und der Region zusammen. Wo man bei Live-Musik, einem Viertele oder mit der ganzen Familie bei Straßen- und Stadtteilfesten feiern kann? Wir geben einen Überblick in chronologischer Reihenfolge.

Plochinger Frühling, 26. April

Neben dem verkaufsoffenen Sonntag locken Live-Musik von lokalen Bands, Mitmachaktionen und Straßenstände Besucherinnen und Besucher in die Plochinger Innenstadt. Vereine präsentieren sich, während Kinderprogramme und kulinarische Angebote das Frühlingsfest zu einem vielseitigen Auftakt der Saison machen. Plochingen, Innenstadt >>>

Weindorf auf Achse, 30. April bis 3. Mai

Bei diesem dezentralen Wein-Fest verköstigen verschiedene Weingüter und Gastronomiebetriebe aus dem Rems-Murr-Kreis Besucherinnen und Besucher auf ihren Weingütern vier Tage lang mit feinen Tropfen und ausgewählten kulinarischen Spezialitäten. Mit dabei unter anderem die Weingüter Ellwanger, Kuhnle, Schwegler, Wilhelm, Zimmerle, die Remstalkellerei, der Landgasthof Zum Löwen in Beutelsbach sowie viele mehr. Weinstadt und Umgebung >>>

Esslinger Straßenkunstfestival, 16. Mai

Beim größten Straßenkunstfestival Baden-Württembergs präsentieren internationale Künstler seit 2016 spektakuläre Shows – von Akrobatik über Feuershows bis zu Comedy – in der Esslinger Innenstadt. Besonders abends sorgen beleuchtete Performances für eine besondere Atmosphäre. Das Festival lebt vom direkten Austausch zwischen Künstlern und Publikum in der Altstadt. Esslingen, Altstadt >>>

Streetfood Festival Esslingen, 4. bis 7. Juni

Foodtrucks aus aller Welt bieten Spezialitäten von Burgern bis zu asiatischer Küche, während DJs und Live-Bands für die passende musikalische Begleitung sorgen. Zwischen Craft-Beer-Ständen und Anbietern der neuesten Desserttrends gibt es jedes Jahr Neues zu entdecken. Esslingen, Hafenmarkt >>>

Rohrer Seefest, 12. bis 14. Juni

50 Jahre Rohrer Seefest – das Jubiläum eines der ältesten nichtkommerziellen Umsonst-&-Draußen-Festivals der Region muss gefeiert werden. In der Parkanlage in Stuttgart-Rohr kommen dieses Jahr wieder Besucherinnen und Besucher zu Live-Musik, kühlen Getränken und Snacks zusammen. Der Erlös der Veranstaltung kommt traditionell jedes Jahr einer anderen hiesigen sozialen Einrichtung zugute. Stuttgart-Rohr, Rohrer Park >>>

Ludwigsburger Marktplatzfest, 27. Juni

Mehr als 40 Ludwigsburger Vereine laden mit verschiedenen Ständen und Aktionen auf den dortigen Marktplatz: Neben Live-Musik kann man sich auf ein Sport-Programm, Aktionen für Kinder und ein feines kulinarisches Angebot hiesiger Gastro-Betriebe freuen – in diesem Jahr bereits zum 54. Mal! Ludwigsburg, Marktplatz >>>

Schoettle Fest, 25. bis 28. Juni

Hier kommt die Nachbarschaft des Stuttgarter Südens zusammen: Beim Schoettle Fest sorgt ein dichtes Bühnenprogramm mit regionalen Bands, Cover-Acts und DJs aus den Genres Rock, Pop, HipHop, Soul und Techno für Stimmung. In diesem Jahr unter anderem mit dabei: Tabea Booz, Irgend, DJ Afro Punk sowie die Linda Kyei Swing Combo – um nur ein paar der zahlreichen Acts zu nennen. Ergänzt wird das Programm durch Vereinsstände, Aktionen für Kinder und ein breites gastronomisches Angebot. Erwin-Schoettle-Platz, Stuttgart-Ost >>>

Unsere Empfehlung für Sie Westallee in Stuttgart Beliebtes Stuttgarter Straßenfest abgesagt – das sind die Gründe Das alternative Straßenfest Westallee im Stuttgarter Westen findet in diesem Jahr nicht wie geplant statt. Die Hintergründe.

Hamburger Fischmarkt, 2. bis 12. Juli

Typische Marktschreier wie Aal-Hinnerk oder Käse-Maik gehören ebenso dazu wie Live-Musik mit norddeutschem Einschlag. Besucherinnen und Besucher können sich auf dem Stuttgarter Karlsplatz mit frischem Fisch und nordischen Spezialitäten stärken, während sie Partybands lauschen oder sich einen kühlen Drink an einem der zahlreichen Stände genehmigen. Hamburger Hafen-Stimmung pur! Karlsplatz, Stuttgart-Mitte >>>

Feuerseefest, 9. bis 12. Juli

Das Feuerseefest findet dieses Jahr zum 14. Mal statt. Foto: Lichtgut/Zophia Eweska

Angesichts der Absage des Stadtteilfests Westallee macht sich in Stuttgart Wehmut breit, doch zumindest um den Feuersee wird im Sommer was los sein: Für ein Wochenende im Juni wird die Fläche rund um die Johanneskirche wieder zu einer großen Bühne: Nicht nur rund um den See treten verschiedene Live-Bands und DJs auf, die Genres von Indie bis Elektro abdecken, auch auf der Bühne auf dem See wird aufgespielt. Dazu kommen Lichtinstallationen, ein vielseitiges Streetfood-Angebot, ein Familienprogramm sowie Theateraufführungen. Das Fest, organisiert vom Verein Rosenau Kultur, verbindet urbane Subkultur mit entspanntem Sommerabend am Wasser – ein Treffpunkt für die Nachbarschaft im Stuttgarter Westen. Feuersee, Stuttgart-West >>>

Afrika Festival, 10. bis 12. Juli

Begegnung, Tanz und Lebensfreude des afrikanischen Kontinents erleben: Das Festival am Erwin-Schoettle-Platz im Stuttgarter Süden bringt hiesige und internationale Künstler auf die Bühne. Gefeiert wird zu Afrobeats, HipHop, Reggae, Salsa und Co. Trommelworkshops, Modenschauen und ein großer Basar mit Kunsthandwerk ergänzen das Programm. Kulinarisch reicht das Angebot von Streetfood bis zu traditionellen afrikanischen Gerichten. Erwin-Schoettle-Platz, Stuttgart-Süd >>>

Sommerfestival der Kulturen, 14. bis 19. Juli

Internationale Acts aus den Bereichen Weltmusik, Hip-Hop und Global Pop prägen das Line-up, oft mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus Afrika, Lateinamerika und Europa. Beim Sommerfestival präsentieren sich regionale (post-)migrantische Vereine darüber hinaus mit Ständen auf einem Streefood-Markt, es gibt Tanzperformances und Aktionen für Kinder. Ein Festival, das musikalische Vielfalt und politische Botschaften verbindet. Das Line-up wird online bekannt gegeben. Marktplatz, Stuttgart-Mitte >>>

Bohnenviertelfest, 23. bis 25. Juli

Während das Heusteigviertel auch in diesem Jahr nicht stattfinden wird, hält dieser Stuttgarter Liebling die Stellung: Zwischen historischen Altbauten und in verwunschenen Gassen spielen lokale Bands, Jazz-Combos und Singer-Songwriter. Flohmarktstände und Kunsthandwerk prägen das Bild, dazu gibt es schwäbische Spezialitäten und Drinks aller Art an den Straßenständen. Das Fest lebt von seiner Mischung aus Kulturprogramm und nachbarschaftlicher Atmosphäre. Bohnenviertel, Stuttgart-Mitte >>>

Wie es in diesem Jahr mit dem Henkersfest weitergeht, das ursprünglich auf dem Wilhelmsplatz stattfand, im letzten Jahr aber vor die Leonhardskirche ausweichen musste, ist derzeit noch unklar.

Marienplatzfest, 30. Juli bis 2. August

Bunte Girlanden über dem Platz, Sitzinseln aus Paletten und diverse Food- und Getränkestände sind die Markenzeichen eines der beliebtesten Sommerfeste des Stuttgarter Südens. Auf mehreren Bühnen treten regionale Bands und DJs aus den Bereichen Pop, Elektro, Indie, HipHop und Wave auf. Besonders abends entwickelt sich eine besondere Atmosphäre, bei der Events wie Kopfhörer-Partys nicht fehlen dürfen. Das Line-up steht derzeit noch nicht fest. Marienplatz, Stuttgart-Süd >>>

Umsonst & Draußen, 7. bis 9. August

Beim größten nichtkommerziellen Musik-Polit-Kultur-Festival der linken und alternativen Szene in Stuttgart kommen Besucherinnen und Besucher dieses Jahr zum 45. Mal zu Live-Musik, Theater und Artistik sowie Speis und Trank zusammen. Welche Bands dann die Bühne rocken, ist derzeit noch in Planung. Laut Veranstalter Roland Brömmel soll das Programm Mitte/Ende Mai feststehen. Ein Act ist jedoch schon heute klar: Bei einem Nachwuchsbandcontest der Musikinitiative Rock e.V. Stuttgart (MIR) hat kürzlich die Stuttgarter Band Endstation Sanifair gewonnen – der Preis: ein Slot im Programm des U&D. Stuttgart-Vaihingen, Festplatz Krehlstraße >>>

50. Stuttgarter Weindorf, 20. August bis 5. September

Egal ob Riesling, Cuvée oder Spätburgunder – beim Weindorf auf dem Stuttgarter Marktplatz und drumherum kommen Weinliebhaber auf ihre Kosten. In diesem Jahr feiert das Fest 50-jähriges Jubiläum. Dazu haben die Veranstalter ein besonderes Programm auf die Beine gestellt, das bald veröffentlicht wird. Neben Weinen aus der Region, die an über 100 Lauben verköstigt werden können, kommen auch auf den Teller regionale und schwäbische Klassiker. Marktplatz, Stuttgart-Mitte >>>

Herbstival (ehemals Panopticum Sommerfest), 12. bis 13. September

Auf dem Berger Festplatz in Stuttgart-Ost trifft sich Stuttgarts Subkultur und Kreativszene – in diesem Jahr allerdings nicht wie sonst im Mai, sondern erst im September. Aus dem Panopticum wird das Herbstival – ansonsten kann man sich wie gewohnt auf gute Mucke, Speis und Trank und faire Preise freuen. Vom familienfreundlichen Day-Rave über Mitmachaktionen bis hin zu Köstlichkeiten an Straßenständen ist einiges geboten. Installationen, DJs und experimentelle Shows prägen das Programm. Berger Festplatz, Stuttgart-Ost >>>