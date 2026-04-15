Festle-Saison startet: Stadtfeste in Stuttgart und der Region – die wichtigsten Termine im Überblick

Der Frühling ist da, der Sommer kommt bald und Stuttgart und die Region warten auch in diesem Jahr wieder mit jeder Menge Festle auf. Ein Überblick.
Vom Weindorf übers Straßenkunstfest bis hin zur Nachbarschaftshocketse: Das Frühjahr und der Sommer bringen auch in diesem Jahr wieder etliche Events in Stuttgart und der Region zusammen. Wo man bei Live-Musik, einem Viertele oder mit der ganzen Familie bei Straßen- und Stadtteilfesten feiern kann? Wir geben einen Überblick in chronologischer Reihenfolge.