Festivalsommer naht: Die größten Trends nach dem ersten Coachella-Wochenende

Das erste Coachella-Wochenende liefert den modischen Ausblick auf den Festivalsommer. In der kalifornischen Wüste dominieren Miniröcke, Fransen-Jacken und gehäkelte Pieces. Western-Accessoires und erdige Töne runden die Looks ab.
Das erste Wochenende des Coachella Festivals gibt traditionell einen modischen Vorgeschmack auf den Festivalsommer. In der Wüste von Indio kristallisiert sich dieses Jahr eine Ästhetik heraus, die eine Brücke zwischen nostalgischem Boho-Vibe und einer moderneren, kuratierten Lässigkeit schlägt. Wer in diesem Sommer modisch ganz vorne mitspielen möchte, kommt an den Trends aus Kalifornien nicht vorbei.