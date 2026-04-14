Festivalsommer naht: Die größten Trends nach dem ersten Coachella-Wochenende

Das erste Coachella-Wochenende liefert den modischen Ausblick auf den Festivalsommer. In der kalifornischen Wüste dominieren Miniröcke, Fransen-Jacken und gehäkelte Pieces. Western-Accessoires und erdige Töne runden die Looks ab.

Das erste Wochenende des Coachella Festivals gibt traditionell einen modischen Vorgeschmack auf den Festivalsommer. In der Wüste von Indio kristallisiert sich dieses Jahr eine Ästhetik heraus, die eine Brücke zwischen nostalgischem Boho-Vibe und einer moderneren, kuratierten Lässigkeit schlägt. Wer in diesem Sommer modisch ganz vorne mitspielen möchte, kommt an den Trends aus Kalifornien nicht vorbei.

Unten kurz Miniröcke und Micro-Shorts waren an den ersten Festivaltagen unübersehbar und bilden das Fundament vieler Looks. Besonders auffällig ist dabei die Vielfalt der Materialien, denn neben klassischem Denim setzen Besucher verstärkt auf weiches Leder und elastische Stretch-Stoffe.

Gegentrend Baggy

Als direkter Kontrast zu den knappen Unterteilen haben sich weite Bermuda-Shorts und Jorts etabliert. Diese werden oft mit enganliegenden Baby-T-Shirts oder extrem knapp geschnittenen Tops kombiniert, um eine interessante Balance zwischen maskulinen Schnitten und femininen Akzenten zu schaffen.

Das Comeback der Fransen-Jacken

Wildlederjacken mit Fransen erleben eine massive Renaissance und werden vor allem nach Sonnenuntergang zum wichtigsten Begleiter. Sie verleihen jedem Outfit sofort mehr Dynamik und sorgen beim Tanzen für einen fließenden, lässigen Effekt, der den modernen Boho-Stil unterstreicht.

Western-Accessoires

Der Western-Trend wird durch gezielte Accessoires verstärkt, die den Look maßgeblich prägen. Übergroße Gürtel, die tief auf der Hüfte sitzen, Cowboystiefel und kunstvoll verknotete Bandanas sind die zentralen Elemente, die das Wüsten-Thema aufgreifen.

Häkelmützen

Kopfbedeckungen sind dieses Jahr das ultimative It-Piece, wobei Häkelmützen die klassischen Caps abgelöst haben. Die oft handgefertigten Stücke sind mit Perlen oder Pailletten verziert und bringen eine verspielte Textur in die Outfits, die an die 70er-Jahre erinnert.

Crochet-Dresses

Aber nicht nur auf dem Kopf tragen wir Gehäkeltes - sondern auch am Körper. Die neuen Crochet-Stücke sind oft mit metallischen Fäden durchzogen oder mit glitzernden Perlen verziert, um das Wüstenlicht einzufangen. Häufig werden diese Kleider direkt über Bikinis getragen, was den anhaltenden Trend zu transparenten Stoffen unterstreicht. Mesh-Materialien und feine Spitze werden dabei gerne im Stilbruch eingesetzt, etwa kombiniert mit klobigen Boots oder funktionalen Cargo-Elementen, um den romantischen Look zu brechen.

Erdige Töne

Die Farbpalette basiert primär auf natürlichen Nuancen wie Creme, Sand und Braun, um mit der Umgebung zu verschmelzen. Diese Ruhe wird jedoch durch gezielte Farbtupfer in leuchtendem Orange, kräftigem Pink oder buntem Patchwork-Denim durchbrochen, was den Looks eine energetische Note verleiht.

Funktionalität beim Schuhwerk

Bei den Schuhen steht die Praktikabilität im Vordergrund, ohne den modischen Anspruch zu verlieren. Flache Lederstiefel haben sich als die erste Wahl durchgesetzt, da sie sowohl den staubigen Boden bewältigen als auch die Western-Ästhetik der Outfits perfekt abrunden.