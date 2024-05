Der schönste Platz der Stadt wird in diesem Sommer zum Schauplatz der Höhepunkte: Zwischen Neuem Schloss und Königsbau zeigt Stuttgart vom 17. Mai (Start des SWR-Sommerfestivals) bis zum 29. Juli (Ende der Jazz Open), wie toll es sich im Herzen der Host City feiern lässt.

Vier Wochen lang gehört der Schlossplatz vom 14. Juni bis zum 14. Juli dem Fußball. Alle Spiele der EM werden auf großen Leinwänden für bis zu 30 000 Fans übertragen. Zum Opening-Konzert am 13. Juni, einen Tag vor Turnierbeginn, treten vor der traumhaften Kulisse Robin Schulz, Topic, Leony und Le Shuuk an.

Der Festivalreigen des Ausnahmesommer 2024 startet am Freitag vor Pfingsten: Das SWR-Sommerfestival bittet für den 17. Mai, 20.30 Uhr, traditionell zur „Tatort“-Premiere mit den Hauptdarstellern Richy Müller und Felix Klare. Gezeigt wird die Folge „Lass sie gehen“, die im Herbst 2024 in der ARD läuft. Sitzplätze dafür sind bereits ausverkauft. Es gibt noch Stehplätze für jeweils zehn Euro.

Am 18. Mai, 18 Uhr, folgt „Pop & Poesie in Concert“ von SWR 1 mit der Special Show „The Power of Love”. An diesem Abend verabschiedet sich Radio-Legende Matthias Holtmann von diesem Format, das er vor 16 Jahren erfunden hat. Durch den Abend führt Moderator Jochen Stöckle. Es gibt noch Tickets für 38 Euro.

Der 19. Mai, 19.30 Uhr, steht im Zeichen der Comedy: SWR3 präsentiert die Comedians Andreas Müller, Christoph Sonntag und Oliver Pocher auf die Bühne. Karten für 25 Euro sind noch erhältlich.

Nur drei statt sonst vier Abendveranstaltungen gibt es beim SWR-Sommerfestival in diesem Jahr. Am Pfingstmontag am 20. Mai wird erstmals nur der Tag bespielt von 12 bis 18 Uhr mit dem „Familientag“. Für die Jüngeren wie auch für die Älteren gibt es bei freiem Eintritt Aufführungen mit ARD-Stars des Kinder- und Familienprogramms.

Auch davor ist tagsüber so einiges geboten. Auf der Fanmeile rund um die Jubiläumssäule präsentiert der SWR verschiedenen Aktionen, Spiele, Musik und Talks. „Das Entdecken der vielfältigen Angebote wird zum Erlebnis quer durch die Generationen“, erklärt Kai Gniffke, der SWR- Intendant und ARD-Vorsitzende. Geöffnet ist die Festivalmeile von Samstag bis Montag von 12 Uhr an. Sie schließt um 19 Uhr, an Pfingstmontag um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei,

Auf eine interaktive Entdeckungsreise geht es mit SWR Virtuell, Europas erstem virtuellen Funkhaus. Kaum setzen die Sommerfestival-Gäste die VR-Brille auf, stehen sie in einem von acht Erlebnisräumen und das Abenteuer beginnt: Wie läuft die Arbeit in einem Newsroom ab? Wie ist die Atmosphäre am Tatort-Set, und wie fühlt es sich an, im Studio des Senders zu stehen?