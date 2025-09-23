Festivals: Iron Maiden und Volbeat bei Rock am Ring und Rock im Park

Das Line-up für Rock am Ring und Rock im Park wächst: Neben Linkin Park als Headliner sind jetzt weitere Bands bekanntgegeben worden. Wer noch ein Ticket will, sollte sich nicht mehr viel Zeit lassen.
Nürburg/Nürnberg - Nach mehr als zehn Jahren kehrt die Metal-Band Iron Maiden auf die Festivals Rock am Ring und Rock im Park zurück. Es seien die einzigen beiden Festivals, die Iron Maiden kommendes Jahr spiele, teilte der Veranstalter mit. Zuletzt war die britische Band 2014 am Ring und im Park gewesen.